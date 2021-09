Meer dan miljoen herboekingen en koudwatervrees: ticketverkoop voor evenementen draait nog niet op volle toeren

Het gros van de 'kleinere' cultuurtempels spreekt ook van een tragere of mindere ticketverkoop dan voor corona. Gilles Ledure, directeur van Flagey, hield bij de aankondigingen van het najaar al meteen rekening met zo'n 30% minder verkoop dan voor corona: "Het is dit najaar nog niet de stormloop die iedereen had verwacht. Het gaat wellicht nog 2 jaar duren vooraleer alles weer in zijn plooi valt." Jérôme Giersé van Bozar: "Het publiek beslist ook meer last minute dan voor corona. De mogelijke ticketverkoop is dezer dagen veel moeilijker in te schatten."