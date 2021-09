Tomorrowland wil derde festivalweekend om economische verliezen goed te maken

"We zijn de aanvraag genegen", meldt het provinciaal recreatiedomein De Schorre in een persbericht. "Het festival heeft een grote impact op het toerisme in de provincie Antwerpen en in gans Vlaanderen. Door het voortbestaan van het festival te ondersteunen, verzekeren we ons van een positieve toekomst voor zowel WEAREONE.world (red. de organisatie achter Tomorrowland) als de toeristische actoren, horeca en leveranciers."