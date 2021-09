Hoofdarts UZ Leuven scherp voor beslissing om meer bedden vrij te houden: "Grote gevolgen voor gevaccineerden"

Volgens de hoofdarts is het niet eerlijk dat de maatregel ook geldt in regio's met een indrukwekkende vaccinatiegraad, zoals in, het grootste deel van Vlaanderen het geval is. "Coronavaccinatie is momenteel een persoonlijke keuze in België, maar dat heeft implicaties", aldus Van Assche. "De toename van ernstig zieke covidpatiënten in bepaalde regio's zoals Brussel was volgens ons te vermijden. En dit heeft grote gevolgen voor de overgrote meerderheid van gevaccineerde landgenoten."