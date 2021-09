Geen vaccin, geen ziekenhuisbed? Nee, maar "je mag wel absoluut vrijheden ontzeggen", zegt minister Vandenbroucke

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt het Duitse voorbeeld "ergerlijk". "Dit had allemaal vermeden kunnen worden", zegt hij. "We gaan voor een verplichting voor mensen die werken in de zorg, maar de algemene verplichting is een debat dat ons niet vooruit helpt. Wat doen we met mensen die het niet willen? Ze in de gevangenis gooien of onder verdoving vaccineren?"