VFG wandelt één meter voor elke persoon met handicap die wacht op zorgbudget: 4,5 km in Antwerpen

Bij die mensen ook Herman Hillen. Hij kwam meewandelen in Berchem. Zijn zenuwstelsel is aangetast en hij heeft een been dat verlamd is. Daardoor kan hij niet meer zelfstandig wonen. "Ik woon in een woonzorgcentrum tussen bejaarden, terwijl ik nog maar 63 ben", zegt hij. "Ik heb een persoonsvolgend budget aangevraagd, maar het komt niet. Ik wacht nu al drie jaar. Elke maand moet ik een factuur betalen van bijna 2.000 euro en mijn pensioen is 1.500 euro. Die 500 euro die er dus te weinig zijn, gaan elke maand van mijn spaarrekening af. Binnen afzienbare tijd kom ik dus in de armoedestatistieken terecht, omdat ik geen rotte frank meer heb. Dan hoeft het voor mij niet meer."

De wandelaars gingen ook langs enkele kantoorgebouwen omdat veel mensen met een handicap ook moeilijk een job vinden. Daarna stond het zwembad Wezenberg en de Silvertopgebouwen op het programma. Want vrije tijd en betaalbaar, aangepast wonen is ook dikwijls een probleem.