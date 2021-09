Vereniging voor mensen met handicap houdt wandelactie: "Budgetten zijn belangrijk, maar een mentaliteitswijziging nog meer"

De vereniging voor mensen met een handicap, VFG, organiseerde vandaag over heel Vlaanderen wandelingen. Zo willen ze drempels waarmee mensen met een handicap geconfronteerd worden, onder de aandacht brengen. In Hasselt wandelt de organisatie met een duidelijke boodschap. "We willen niet enkel budgetten, we willen dat elk beleidsdomein zich aanpast!"