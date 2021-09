Vijf extra busritten voor leerlingen uit buitengewoon onderwijs in Limburg

Concreet gaat het over twee extra ritten voor BuSO-KIDS in Hasselt. De overige scholen die een extra rit krijgen zijn BuSO Sint-Jansberg in Maaseik, De Wissel in Genk en BuSO De Dageraad in Kortessem. De ritten worden zo snel mogelijk ingepland. "Het gaat over een kwestie van dagen, want de situatie is zo schrijnend, we kunnen echt niet langer wachten", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).