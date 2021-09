Vlaanderen wil buitenlandse studenten vaccineren in hun studentenstad: "Risico's op besmettingen beperken"

Ook buitenlandse studenten die al gevaccineerd zijn met een vaccin dat niet erkend is in Europa, kunnen zich hier opnieuw laten vaccineren. Minister Beke legt uit hoe de procedure precies loopt:

“Wanneer een student of een docent niet gevaccineerd is of niet volledig gevaccineerd is met een erkend vaccin, dan zal die de geldende quarantaineregels moeten volgen, de PCR-testen moeten doen en dan krijgt men nadien de mogelijkheid om zich te laten vaccineren en de bedoeling is ook dat zij in vaccinnet geregistreerd worden.”

De buitenlandse studenten kunnen voor hun vaccinatie terecht in de erkende vaccinatiecentra of in de hogescholen en universiteiten die daarvoor vaak samenwerken met een eerstelijnszone of een ziekenhuis.