Vogels moeten uitwijken door Oosterweelwerken: "Wandelpaden in Het Rot afsluiten om vogels rust te gunnen"

Concreet zullen een aantal wandelpaden in Het Rot tijdelijk worden afgesloten. "Zo is er minder ruimte voor wandelaars en meer ruimte voor vogels", zegt Dirkx. "Maar Linkeroever is natuurlijk een wandelgebied en dat zal het ook blijven. We hebben een kaart gemaakt, die ook aan de natuurgebieden zal hangen, waarop een overzicht staat van wandelpaden."