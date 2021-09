Slechte ervaring met vaccins of wantrouwen tegenover de overheid: wie is (nog) niet gevaccineerd en waarom? 

VRT NWS praatte met verschillende mensen over hun keuze om zich niet te vaccineren. De meesten deinzen ervoor terug om openlijk te getuigen. Het gevoel dat de maatschappij ingedeeld wordt in "goede" en "slechte" mensen is sterk aanwezig.

We selecteerden één man en twee vrouwen, die uitleggen waarom ze geen vaccin willen. De man wilde herkenbaar in beeld, één vrouw onherkenbaar, de derde persoon vond het belangrijk dat ze gehoord werd, maar durfde uiteindelijk toch niet in beeld te reageren. Ze is bang voor de reacties, want ze merkt dat die steeds emotioneler worden.