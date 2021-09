100 jaar geleden beleefden we laatste "superstorm", krijgen we binnenkort opnieuw een zonne-ontploffing? 

Wanneer de grote zonnestorm exact zal huishouden, dat weten we nog niet. "Het is net zoals een grote aardbeving. Denk maar aan de aardbeving in San Francisco, "the big one" (in 1906, n.v.d.r.). We kunnen niet weten wanneer het gebeurt. Dat kan dit jaar, deze maand, deze week of morgen óf het kan nog een paar honderd jaar duren", zegt Hamelinck. "Zo'n grote zonnestorm is alleszins wel realistisch."