15 jaar geleden: "Door "Stars are blind" ging men rijkeluiskind Paris Hilton plots wél graag zien!"

Paris Hilton zong en hijgde zich doorheen het nummer dat oorspronkelijk voor Gwen Stefani bedoeld was - maar zwanger toen - en dat verdacht veel leek op UB 40 ‘s "Kingston town" ("Wow! That’s more or less "Kingston town" all the way through", aldus leadzanger Ali Campbell in augustus 2020 op cultuurwebsite NME)

Paris Hilton: "Als ik met muziek bezig ben, speel ik geen rolletje. Dan gaat het over mij als artieste. Dat pak ik serieus aan. "Stars are blind" is zo’n groot deel van mij geworden. Mocht ik een lied zijn, dan zou ik dat lied zijn. Toen men me tijdens de opnames van mijn album "Stars are blind" liet horen, wist ik het meteen: dit wordt een wereldhit!" (Bustle)