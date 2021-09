Al Fath moskee in Leuven organiseert vaccinatiedag

"Wij hebben binnen onze vzw enkele vragen gekregen van daklozen en mensen zonder geldige verblijfspapieren om zich te laten vaccineren", vertelt voorzitter Mohammed Bachiri van de Al Fath moskee in Leuven. "Ik heb dan onmiddellijk contact opgenomen met de stad Leuven om te zien wat mogelijk was en ik kreeg meteen een positieve reactie van de stad. Want Leuven wil natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn en kwetsbare groepen bereiken is niet evident."