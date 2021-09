Al meer dan 3.000 bezwaren tegen eeuwigdurende milieuvergunning luchthaven Deurne

De luchthaven van Deurne wil graag zo veel mogelijk bezwaren onderzoeken en in dialoog gaan met de buurt, dat vertelt Ann Vanpraet, commercieel directeur van de luchthaven. “We willen alles grondig onderzoeken. We kunnen slechts een beperkt deel van de bezwaren inkijken omdat sommige bezwaren anoniem of niet publiek werden ingediend. Maar degene die we kunnen inkijken, gaan we zeker analyseren. Samen met onze adviseurs bekijken we nu volgende stappen die we kunnen nemen en hoe we in dialoog kunnen gaan met de omwonenden.”