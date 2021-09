Antwerpen verwelkomt zondag Global Mercy: "Grootste ziekenhuisschip ter wereld wordt hier ingericht"

Mercy Ships is een organisatie die de allerarmsten via hun schepen toegang geeft tot gratis geneeskunde. "We varen vooral naar landen in West-Afrika", zegt Luyten. "De schepen meren er aan en mensen kunnen gratis op consultatie komen. De artsen en verpleegkundigen aan boord komen van over de hele wereld gratis voor Mercy Ships werken. Sommigen betalen zelfs met plezier zelf een ticket om mee te kunnen."

Met een lengte van 174m en een breedte van bijna 30m wordt de Global Mercy het grootste ziekenhuisschip in de vaart. Het is als leeg passagiersschip vertrokken in China en komt zondagmiddag aan in de Scheldestad. "De Antwerpse haven heeft de aanlegplaats voor vier maanden gratis ter beschikking gesteld wat een hele mooie geste is", zegt Luyten. In totaal sponsoren en werken er zo'n 50 bedrijven uit de Antwerpse regio mee aan de inrichting van het ziekenhuisschip. "Als alles meezit, kan de Global Mercy begin volgend jaar vertrekken op zijn eerste missie", besluit Cath Luyten op Radio 2 Antwerpen.