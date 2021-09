Archeologen ontdekken zeldzaam standbeeld van Romeinse keizer Hadrianus in Turkije

Ali Yalcin Tavukcu, de directeur van de archeologische site in Aydin, is opgetogen: “We zijn erg blij dat we dit beeld hebben gevonden. Op de site zijn nog verdere opgravingen aan de gang, die meer spannende vondsten beloven.” Als de restauratie voltooid is, zal het 1900 jaar oude beeldhouwwerk waarschijnlijk in het Aydin-museum worden tentoongesteld.