Basisschool in Olen serveert geen warme maaltijden meer: "Maar nog wel dagverse soep"

Soep zou nog wel in de smaak vallen bij de leerlingen. Daar stopt de basisschool in Olen dan ook niet mee. "We vinden dat we onze sociale opdracht niet uit het oog mogen verliezen. We willen nog steeds vitaminerijke maaltijden aanbieden aan kinderen die dat thuis niet kunnen krijgen. Daarom bieden we nog dagverse soep aan en krijgen sommige leerlingen ook een dagelijkse portie fruit", zegt Suy.

De ouders van de leerlingen die 's middags voor soep kiezen, betalen 1 euro per maaltijd. Voor dat alternatief kiezen ook vele andere scholen. Dat bevestigt de scholengroep Fluxus.