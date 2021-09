BEKIJK: vurig eerbetoon met aangestoken branders in hartvorm voor overleden ballonvaarder Wim Verstraeten

Wim Verstraeten is voor velen een begrip binnen de wereld van de ballonvaart. Hij maakte verschillende indrukwekkende ballonvluchten: over de Kilimanjaro en de Atlantische Oceaan. Collega-ballonvaarders wilden de man op gepaste wijze eren. Dat deden ze door branders in de ballonmanden (zonder de ballon zelf) in hartvorm te zetten, en een voor een aan te steken. Ook vrienden en familie konden het eerbetoon bijwonen.

Afgelopen zondag overleed Wim Verstraeten op 64-jarige leeftijd.

Hieronder een andere video van collega-ballonvaarders: