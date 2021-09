België stuurt geen minister naar antiracismeconferentie in New York: "Antisemitisme zwaait er de scepter"

België zal op 22 september geen minister sturen naar de antiracismeconferentie van de VN in New York. Dat heeft het kernkabinet van de federale regering beslist en bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) aan Belga. Volgens Wilmès is de conferentie een plaats geworden waar "antisemitisme de scepter zwaait". "Dat willen we niet aanmoedigen door een minister te sturen", klinkt het.