Belgische vrouw aan boord van tweede passagiersvliegtuig dat uit Kaboel is vertrokken

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zit ook een Belgische vrouw op dat vliegtuig. Hoeveel mensen er in totaal aan boord zitten, is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat er ook 49 Fransen en hun families en 7 Nederlanders aan boord zijn. Het nieuwe vliegtuig was eerder op de dag aangekomen met hulpgoederen.



Op de eerste vlucht, gisteren, waren 113 mensen aan boord, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook 13 Britten en 13 Nederlanders mee.

Bij de evacuatiemissie eind augustus heeft ons land ruim 1.400 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. In totaal werden meer dan 120.000 mensen geëvacueerd.