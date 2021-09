Bende van 8 Noord-Limburgers staat terecht voor handel in synthetische cannabis

Synthetische drugs kennen we al langer, en nu is er een nieuwe variant opgedoken in Limburg: synthetische cannabis. De drug lijkt helemaal niet op gewone cannabis. Het is een synthetische drug waar geen planten aan te pas komen. De drug kreeg die naam omdat ze dezelfde zone in de hersenen beïnvloedt als cannabis. Maar de effecten zijn heviger en dus gevaarlijker.

De procureur waarschuwde in de rechtbank voor de gevaren van deze drug. "Wij weten in de rechtbank al langer dat ook cannabis niet onschuldig is, maar deze synthetische vorm is nog van een andere orde. Dit is een pure designer drug. Die heeft niets te maken met cannabis en wordt enkel zo genoemd omdat men dezelfde zones in de hersenen wil bereiken. De effecten zijn dan ook gelijkaardig, alleen zijn ze veel heviger en is de schade ook van een andere aard.”