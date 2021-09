Vrachtwagen met betonpomp gekanteld op werf in Etterbeek

Het incident deed zich vanmorgen, kort na tien uur, voor op een werf aan de Reigersvlietstraat in Etterbeek. De chauffeur had de steunvoeten van het voertuig opgesteld en was bezig met het uiteenplooien van de hydraulische armen over de werfput. Plots gleed één van de steunvoeten weg en verloor het voertuig zijn evenwicht. Wellicht was dat het gevolg van een foute handeling bij het opstellen van de steunvoeten. De armen kwamen op de bodem van de werfput terecht en hielden op die manier het voertuig in een soort van wankel evenwicht. (lees verder onder de foto)