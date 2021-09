Brusselaars die terugkeren uit Europese rode zone moeten 10 dagen in quarantaine

Inwoners van het Brussels Gewest die terugkomen uit een rode zone binnen de Europese Unie of het Schengengebied, en die niet tegen corona gevaccineerd zijn of geen herstelcertificaat hebben, zullen vanaf volgende week vrijdag 10 dagen in quarantaine moeten gaan. De maatregel is bedoeld om de stijgende ziekenhuisopnames in Brussel een halt toe te roepen.