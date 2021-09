Brussels Airport test drones om vogels op luchthaven te volgen en desnoods te verjagen

Een luchthaven is geen verboden terrein voor vogels, maar ze moeten wel goed in het oog gehouden worden. Want een bird strike (een botsing met een vogel) kan fatale gevolgen hebben voor een landend of opstijgend vliegtuig. Het is de taak van de Bird Control Unit om de vogels te monitoren en desnoods naar een andere plaats te verjagen. De eenheid verplaatst zich met voertuigen, maar die kunnen niet tot in elk hoekje van het luchthaventerrein geraken. Een drone kan dat wel.