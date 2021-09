Burgemeester en schepenen gaan zelf inwoners overtuigen van nut vaccinatie: "Mensen bezoeken loont"

Het resultaat van de eerste reeks huis-aan-huis bezoeken was snel duidelijk. "Op woensdag 8 september was er een tweede vrije inloopdag in onze lokale dienstencentra in Negenmanneke en Ruisbroek. In Negenmanneke kwamen maar liefst 74 mensen achter een vaccin, in Ruisbroek daagden 91 mensen op. Samen is dat goed voor 165 extra gevaccineerde Leeuwenaren", weet burgemeester Desmeth. "Ter vergelijking: op de eerste inloopdag hadden we slechts 40 bezoekers."