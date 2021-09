Chef-kok Felix Alen op 71-jarige leeftijd overleden

Felix Alen is echter ook en vooral bekend door zijn radio- en televisieoptredens, boeken en initiatieven in de culinaire wereld. Zo was hij vijf jaar lang het gezicht van het programma Eén voor iedereen op de toenmalige BRTN. Daarmee werd hij de eerste celebritychef van Vlaanderen. In 1999 opende hij het eerste Culinair Cultureel Centrum Xaverius in België.