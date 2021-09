Corona-uitbraak in zorginstelling voor mensen met beperking: "Onverwacht want bijna iedereen is gevaccineerd"

In Mol is er een corona-uitbraak in De Witte Mol, een zorginstelling voor mensen met een handicap. Tien bewoners en zes medewerkers testten positief op corona. Iedereen in de zorginstelling zal nu getest worden, 280 mensen in totaal. Voor de directie komt de uitbraak onverwacht omdat de overgrote meerderheid van de bewoners en personeelsleden gevaccineerd is.