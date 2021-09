Drukste avondspits sinds maart 2020, net geen 300 kilometer file op de Belgische snelwegen

Het is al de hele dag bijzonder druk op de weg. Even voor 17 uur stond er op de Belgische snelwegen 296 km file, dat is meteen de drukste avondspits sinds maart 2020, toen de coronacrisis begon. Door de regen en een hele reeks ongevallen viel het verkeer op de grote ringwegen na de middag al helemaal stil. Daarna stapelden de problemen zich verder op.