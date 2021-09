Ex-VRT-medewerker riskeert werkstraf omdat hij laptops zou hebben gestolen

Na een intern onderzoek in 2016 kwam bij de VRT aan het licht dat er heel wat IT-materiaal was verdwenen. Een audit wees in de richting van een man die zich bij de openbare omroep bezighield met de aankoop van computermateriaal. Volgens de raadsman van de VRT verkocht de beklaagde computers in bijberoep en bestelde hij via de openbare omroep laptops die hij moest regelen voor zijn eigen cliënteel. Volgens de openbare omroep verdwenen er meer dan zeventig toestellen, voor een totaalbedrag van 102.000 euro. Gezien het blanco strafblad van de beklaagde en omdat de feiten zich al lange tijd geleden hebben afgespeeld, vorderde de openbaar aanklager een werkstraf van 70 uur.



De verdediging kon zich vinden in een werkstraf, maar stelde dat het niet klopt dat de beklaagde verantwoordelijk was voor de verdwijning van de meer dan zeventig laptops. “Het ging om wisselstukken die hij had meegenomen naar huis om laptops van vrienden en kennissen te herstellen”, klonk het. “Hij is in de verleiding gekomen om zaken achterover te drukken. Maar hij is zeker niet de enige die daar wat heeft meegenomen. Dat er zoveel computers konden verdwijnen, ligt aan de bedrijfscultuur en het wanbeheer bij de VRT.”



Het vonnis in deze zaak valt op 7 oktober.