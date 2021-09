De Singel haalt beeld van Jan Fabre van het dak, het S.M.A.K. laat het bewust staan: "Het lost niets op"

Het bekende beeld "De man die de wolken meet" was al in maart van het dak gehaald in De Singel in Antwerpen. Dat gebeurde bij renovatiewerken, maar tot nog toe was daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. "Wegens de klachten tegen Jan Fabre was dit beeld niet op zijn plaats op een kunstschool", zegt directeur Hendrik Storme in De Standaard en Het Nieuwsblad.