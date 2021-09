Franse ex-minister van Gezondheid aangeklaagd voor het in gevaar brengen van personen

De voormalige Franse minister van Volksgezondheid is na haar ondervraging door magistraten van het Hof van Justitie van de Republiek aangeklaagd, zo is van het parket-generaal vernomen. Het CJR (Cour de Justice de la République) onderzoekt de aanpak van de corona-epidemie in Frankrijk.

Buzyn, die in februari 2020 in het begin van de epidemie ontslag nam, is de eerste vooraanstaande persoon die in opspraak komt in dit grote dossier over de manier waarop de Franse autoriteiten dag na dag omgingen met de epidemie van COVID-19, die volgens de Franse gezondheidsautoriteiten zeker 115.000 mensenlevens eiste in Frankrijk.

Bij het CJR werden verscheidene klachten ingediend, over het gebrek aan beschermend materiaal voor de zorgverstrekkers en de bevolking, over de noodzaak al dan niet een mondmasker te dragen enz. Het gerechtshof opende in juli vorig jaar een onderzoek.

"Het is een uitstekende gelegenheid voor mij om uitleg te geven en de feiten naar waarheid recht te zetten", zei Buzyn, hematoloog van opleiding, aan journalisten toen ze vrijdagmorgen bij het Hof aankwam.