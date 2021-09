Studentengebouw in Nederland dat woord "lul" vormt, is mikpunt van spot: "Als je het eenmaal ziet, blijf je het zien"

Architect Taco Tuinhof van bureau Rothuizen, dat het ontwerp maakte, kan ermee lachen dat het ontwerp nu het mikpunt van spot is. Aanpassingen komen er niet. "Ik vind het eigenlijk wel humor. Nee, dit was zeker niet de bedoeling. Dat zou het wel ernstig maken. De bouwhoogtes zijn al vastgelegd in een plan uit 2000. Daar hebben wij op voortgeborduurd."

"Als je wil, kun je overal wel dingen in zien", zegt hij ook. "Maar ik vrees dat we er nooit meer vanaf komen. Misschien, als straks de bomen groeien, dat je het niet meer ziet." De studentenwoningen komen aan het kanaal in Middelburg. Vanuit het centrum van de stad zie je het woord in spiegelbeeld (foto onder).