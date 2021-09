Genks ziekenhuis ziet derde van personeel op intensieve zorg uitvallen: "Weerbots van anderhalf jaar covidzorg"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) erkent dat, maar benadrukt ook dat ziekenhuizen solidair zullen moeten blijven. "Als een jongeman aan 160 per uur over de snelweg raast en een zwaar ongeval heeft, dan gaan we eerst zijn leven proberen te redden. Daarna pas zijn rijbewijs afpakken. Zo moet je kunnen zeggen: 'Niet gevaccineerd? Dan geraak je zonder test geen café meer binnen'", zei de minister in "Terzake". "Het leven redden van iemand die een fout heeft gemaakt, dat doen we. Dat moeten we blijven doen. Je redt ook het leven van mensen die zware fouten hebben gemaakt."