Strenge controles op luchthavens, minder privacy en geschrapte filmscènes: hoe 9/11 ons dagelijks leven heeft veranderd

De laatste jaren is er een tegenbeweging op gang gekomen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijker geworden om mensen af te luisteren en te volgen voor gerechtelijke onderzoeken. Door de invoering van de GDPR, de Europese verordening voor de gegevensbescherming, is het moeilijker geworden voor grote bedrijven om onze persoonsgegevens zomaar te pakken te krijgen.

Tim Verheyden merkt een groeiend privacybesef bij mensen. Toch is er in de VS op vlak van gegevensbescherming en privacy niet veel veranderd sinds de strenge maatregelen net na de aanslagen. "Onder Bush is het allemaal begonnen," zegt Verheyden, "en de presidenten daarna zouden het evenwicht een beetje hebben hersteld, maar niks is minder waar. Vandaag de dag gebeuren dingen in Amerika nog steeds op dezelfde manier als net na 9/11, met hier en daar wat bijsturing."