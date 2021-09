Glabbeek vermijdt extra schadevergoeding: ongebruikte voetweg door fruitbedrijf wordt deels afgeschaft

Marc Van Damme en toenmalig gemeenteraadslid voor Groen Lowie Steenwegen stapten in 2017 naar de rechtbank om de heropening af te dwingen van het gedeelte van voetweg nr. 43, dat door het fruitbedrijf Stockx loopt. Het bewuste tracé, dat zelfs door de woning van de fruittelers loopt, is al jaren in onbruik. De rechter gaf hen in eerste instantie ongelijk, maar in beroep werd de gemeente Glabbeek verplicht om de voetweg binnen het jaar ter heropenen, te verleggen of af te schaffen.