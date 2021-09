Halle voor de vijfde keer dit jaar onder water na  hevige regenbuien

Het is al de vijfde keer dit jaar dat het centrum van Halle en dan vooral de Basiliekstraat onder water komt de staan. Dat gebeurt telkens nadat er een grote hoeveelheid water valt op zeer korte tijd. "Er is opnieuw heel wat water gevallen in het centrum", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). " Op een kwartier tijd is er zo'n 19 liter water gevallen. Ja, en dan weten we dat er problemen zullen zijn in het laagst gelegen gedeelte van het centrum. "