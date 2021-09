Mysterieuze kelder in domein Drie fonteinen wordt slaapplaats voor vleermuizen

"De kelder telde ooit drie ondergrondse verdiepingen", weet Patrick Endels, coördinator van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Zij leidden de restauratie in goede banen met de finaciële hulp van de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos en de stad Vilvoorde. "Maar waarvoor hij diende blijft een mysterie. Hij is niet ontworpen als ijskelder. We denken eerder aan een groentekelder of aan een militair bolwerkje om de sluis van Drie Fonteinen in tijden van oorlog te verdedigen", zegt Endels.