Ondersteboven neushoorn, orgasme tegen verstopte neus en Nederlands "botsonderzoek": de winnaars van de Ig Nobelprijzen

De Ig Nobelprijs voor Economie is voor een onderzoek over de correlatie tussen het BMI van poltici en de graad van corruptie in hun land

In de categorie Biologie werd een onderzoek bekroond naar variaties in kattengeluiden en andere vormen van interactie tussen mensen en katten.

De Ig Nobelprijs voor Chemie gaat naar een studie van de lucht in bioscopen. Het doel van het onderzoek was uittesten of ze uit een chemische analyse van de lucht konden afleiden of er films met bijvoorbeeld seks of geweld vertoond werden.

In de categorie Ecologie won een onderzoek naar bacteriën op kauwgomresten. Volgens de wetenschappers kan dat nuttig zijn voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek en ziektebestrijding.

Tot slot: de categorie Entemologie (insectenkunde): daar ging de prijs naar een onderzoek over de bestrijding van kakkerlakken op duikboten.