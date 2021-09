Meest gezochte Italiaanse maffiabaas opgepakt in Nederlands restaurant... of toch niet?

Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt aan de openbare omroep NOS dat er in het bewuste restaurant op basis van een Europees Aanhoudingsbevel dat door Italië is uitgevaardigd een man is aangehouden en dat het om Denaro zou gaan. Hij zit nu in de gevangenis van Vught, de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland.

Maar volgens de advocaat van de opgepakte man gaat het om een persoonsverwisseling. De man in de cel zou niet Denaro zijn, maar een 54-jarige Engelsman die recent naar Nederland was gekomen om de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort bij te wonen. Hij zat tijdens zijn arrestatie met zijn zoon te eten, zegt zijn advocaat Leon Van Kleef in de Nederlandse pers.

De man woont nu in Spanje, maar is afkomstig uit Liverpool. Van Kleef werd toen hij de man voor het eerst ging opzoeken in de gevangenis begroet in het Engels met een stevig Liverpools accent en niet met een Italiaans accent zoals je zou verwachten. Bovendien kennen de twee elkaar van een vorige rechtszaak, waarin vrienden van de Engelsman terechtstonden. Daarom vroeg hij Van Kleef als advocaat toen hij in Den Haag werd opgepakt.