Jo Lernout, ondernemer van Lernout & Hauspie is terug in Westhoek met plannen voor nieuwe onderneming

Lernout heeft ook terug plannen om in de ondernemingswereld te stappen. Hij is op zoek naar investeerders voor een nieuw bedrijf rond spraaktechnologie, dat hij wil opstarten. "Ik wil terug ondernemen, maar ik kan zelf niet investeren, want ik heb niets", zegt Lernout. "Ik ben ook niet naïef, ik besef dat er veel mensen kwaad zijn op mij, maar daarnaast heb ik ook een aanhang van mensen, die me willen steunen. Ik word zelfs aangesproken en aangemoedigd door mensen op straat in Ieper. Er zijn veel mensen, die nog steeds in nieuwe zaken met mij willen investeren. Zelfs mensen die vroeger geld hebben verloren met het faillissement van Lernout & Hauspie zeiden tegen mij: "Als je iets opnieuw wil beginnen in de streek, dan doe ik weer mee." Ik heb hier diverse kandidaten en dat had ik in de Filipijnen niet."

Heel wat mensen hebben vroeger aandelen gekocht in het bedrijf Lernout & Hauspie, maar zagen hun geld niet terug. Voor Lernout zit er misschien in de toekomst nog een burgerlijke zaak aan te komen, want vele van die aandeelhouders vragen een schadevergoeding. “Ik hoop hen met mijn nieuwe initiatieven enigszins te vergoeden”, besluit Lernout.