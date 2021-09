"Snelste kapper van Aarschot" stopt ermee: "Ik kapte ooit Freddy Horion toen hij op de vlucht was"

Eén van zijn opvallendste klanten was de beruchte moordenaar Freddy Horion. Al had Roger destijds niet door wie hij voor zich in zijn kappersstoel kreeg. "Eind de jaren 70 kwam er op een dag een man met pikzwart haar en een grote bril op zijn neus langs (één van de bijnamen van Horion was "de zonnebril" red.). Hij vroeg heel beleefd of ik zijn haar wilde knippen. Ik moest het kort genoeg maken en alles rond de oren vrijmaken", gaat Roger verder. "Die avond zag ik plots beelden van diezelfde man op het tv-journaal. Pas toen had ik door dat de politie hem zocht. Ik heb toen naar de Rijkswacht gebeld om te zeggen dat de man hier was geweest en dat hij nu kort haar had in plaats van lang."