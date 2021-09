Louis Talpe over nieuwe reeks "Onder Vuur" zondagavond op Eén: "Fantastisch om als acteur de stunts zelf te doen"

Maar of er effectief een carrière is weggelegd voor Louis Talpe als brandweerman trekt hij in twijfel: "De brandweerkorpsen uit Brugge en Oostende, waar we gefilmd hebben, weten dat ik veel geklaagd heb over mijn knieën. Tijdens een interventie en bij heel veel acties zit de brandweer altijd gehurkt. Ze moeten dicht bij de grond blijven onder de laag rook of onder het vuur en gaan vaak ergens al kruipend binnen".

"Ik heb heel vaak aan de brandweer van Brugge en Oostende gevraagd hoe zij dat doen, want - my God- mijn knieën hebben afgezien. Dus ik vrees dat ik op fysisch vlak geen goede brandweerman zou zijn om al die interventies mee te doen. Maar ik geloof heel hard in het teamverband, het samen denken of naar oplossingen zoeken met het team. Die groepsgeest van een brandweerkorps spreekt mij wel enorm aan", zegt Talpe vol verbazing.