Mechelse politie vat duo voor stelen en in brand steken van jetski

In augustus werd een jetski op een aanhangwagen van een oprit gestolen in de Mechelse Kouterdreef. Even later werd de jetski in brand gestoken in het Kauwendaalbos in Sint-Katelijne-Waver, waardoor het vaartuig volledig is uitgebrand.

De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde de voorbije weken een intens onderzoek met de politiezone Bodukap. Na huiszoekingen in Sint-Katelijne-Waver op 6 september kon de politie de aanhangwagen terugvinden die samen met de jetski gestolen was. De politie vond ook gestolen bouwmaterialen en gereedschap terug, net als een hoeveelheid speed.