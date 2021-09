Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke pleit voor uitbreiding coronapas in Vlaanderen, regering wil erover nadenken

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt het alvast een goed idee om ook in Vlaanderen het gebruik van de coronapas uit te breiden. "Als het fout zou lopen in Antwerpen of Vilvoorden, gemeenten waar er ook te weinig mensen gevaccineerd zijn, dan denk ik dat de Vlaamse regering daar in het belang van de volksgezondheid over na zou moeten denken. Ook in het belang van de mensen die wel gevaccineerd zijn", aldus Vandenbroucke. "Ik denk dat iets als een coronapas echt een nuttig instrument is, omdat het ervoor zorgt dat mensen die gevaccineerd zijn, volledig van de vrijheid kunnen genieten."