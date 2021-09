Na meer dan een jaar heeft Libanon opnieuw een regering, onder leiding van een van 's lands rijkste mannen

Mikati is echter niet aan zijn proefstuk toe. Hij was eerder al premier, kortstondig na de terugtrekking van de Syrische troepen in 2005 en tussen 2011 en 2014 toen het land in een andere crisis zat. Najib Mikati komt uit Tripoli en is als zakenman in de bouw en telecom uitgegroeid tot een van de rijkste mensen in Libanon. Omdat hij niet behoort tot de politiek-militaire "dynastieën" van het land, wordt hij vaak beschouwd als een compromisfiguur. Toch heeft hij in het verleden nauwe banden met het regime van de Assads in Syrië uitgebouwd. Mikati is een soennitisch moslim en volgens de grondwet komt de premier altijd uit die groep.