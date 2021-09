Nieuw soort bloedzuiger ontdekt in beek in Borgloon dankzij burgerwetenschap

Voor het project 'In de Bres voor Water' van het Provinciaal Natuurcentrum hebben vrijwilligers op 20 plekken in de Zuid-Limburgse beken waterstalen genomen. Uit onderzoek werd in een van die stalen een opvallende soort ontdekt; de bloedzuiger Erpobdella vilnensis. Op 25 mei werden er 5 exemplaren van ontdekt in de Herkebeek in Borgloon. Bij navraag bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bleek het om een nieuwe soort voor België te gaan.