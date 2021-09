Nieuw Wintercircus volledig verwarmd met aardwarmte: “Zal volledig CO²-neutraal zijn”

Bij de renovatie is veel aandacht besteed aan het ecologische plaatje. Om het volledige Wintercircus op te warmen in de winter en af te koelen in de zomer zal er gebruik gemaakt worden van geothermiek. “We zijn volledig CO²-neutraal”, duidt Ottevaere. “De middenpiste is volledig uitgegraven en zo konden we een BEO-veld (Boorenergieopslagveld) aanleggen. We hebben 37 palen 150 meter diep geboord om de warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor de verwarming en koeling van het gebouw. We zijn ook verbonden met de Krook, dat ook een BEO-veld heeft. In het openbaar domein liggen leidingen om water uit te wisselen met elkaar. Zolang ze geen pop – en rockconcerten geven in de bibliotheek zijn we volledig complementair.”