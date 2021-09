Nieuwe afdeling van centrum voor druggebruikers De Kiem opent in Dendermonde: "Afstand tussen patiënt en begeleiding zo klein mogelijk maken"

Een jaar geleden opende een soortgelijke afdeling voor ambulante hulpverlening in Ninove. "Ondanks dat het niet om een groot team gaat, hebben we wel al 150 mensen kunnen begeleiden", geeft hij mee. "Qua problematiek is dat heel divers: van cocaïne en heroïne tot cannabis en gewone medicatie. Dat is vergelijkbaar met de situatie in andere steden." Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om mettertijd in elke stad met meer dan 30.000 inwoners ambulante zorg voor drugsverslaafden aan te bieden.