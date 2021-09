20 jaar na 9/11: Verenigde Staten herdenken bloedige aanslagen, dit mag je van VRT NWS verwachten

Vandaag vindt in New York een herdenkingsplechtigheid plaats, waarop de namen van de slachtoffers worden voorgelezen. De Amerikaanse president Joe Biden zal de plekken waar de vliegtuigen insloegen en neerstortten bezoeken.

Op vrtnws.be kan je de herdenkingsplechtigheid rechtstreeks volgen in beeld vanaf 14.45 uur.

Op Radio 1 is er van 14 tot 17 uur een extra uitzending van "De wereld vandaag" waarin buitenlandjournalist Bert De Vroey, die in 2001 enkele dagen na de aanslagen verslag uitbracht vanuit Washington, commentaar geeft bij de herdenkingsplechtigheid in New York. Hij laat ook zijn licht schijnen op de gevolgen van de aanslagen.

"De wereld vandaag" praat ook met Louis Michel, op het moment van de aanslagen minister van Buitenlandse Zaken, en met Nadia Fadal, over hoe het leven voor moslims veranderde na de aanslagen.

Ook VRT NWS-correspondent Björn Soenens trok na de aanslagen meteen naar New York om er verslag uit te brengen. Nu woont hij al een vijftal jaar in de stad. Hij zal geregeld te horen zijn in onze radionieuwsuitzendingen en in "Het Journaal" op Eén.

Björn Soenens maakte ook een podcast voor VRT NWS, waarin hij op een persoonlijke manier terugblikt op de aanslagen, maar ook de gevolgen voor de VS en de wereld beschouwt. Hij praatte ook met Layla, die 20 jaar geleden haar man Pete verloor bij de aanslagen.