Stad Oostende moet aanvragen voor evenementen weigeren: ”Het lijkt wel of ze de hele coronaperiode willen inhalen”

September wordt een heel drukke maand in Oostende. Er zijn heel veel evenementen op korte tijd of zelfs tegelijk gepland. “Als er te veel tegelijk wordt georganiseerd, wordt het moeilijk voor de hulpdiensten om alles onder controle te houden of om overal paraat te staan”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

De stad heeft ook maar een beperkte hoeveelheid materiaal om uit te lenen voor die evenementen. Er is meer vraag dan aanbod. “Ik vraag daarom in het belang van iedereen om te spreiden. Ik heb de indruk dat heel veel mensen alle verloren evenementen van het afgelopen anderhalf jaar willen inhalen. Begrijpelijk, maar wij kunnen onmogelijk alle aanvragen bijhouden, want wij hebben ook nog de reguliere zaken die verdergaan”, besluit Tommelein.